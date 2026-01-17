Sant’Antonio | l’arcivescovo Delpini in tour fra le fattorie del Magentino E poi accende il falò a Varese

In occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, l’arcivescovo Mario Delpini ha visitato due aziende agricole nel Magentino, partecipando alla tradizionale benedizione del bestiame. L’evento si è svolto ieri, sottolineando l’importanza della tradizione e del legame tra comunità e territorio. Successivamente, a Varese, si è acceso il tradizionale falò, segnando un momento di condivisione e cultura locale.

Arluno, 17 gennaio 2026 – Nella ricorrenza di Sant'Antonio Abate l'arcivescovo milanese Mario Delpini si è recato ieri in due aziende agricole del Magentino per la tradizionale cerimonia di benedizione del bestiame. Quest'anno sono state scelte La Robinia di Cascina Mereghetti ad Arluno – dove l'arcivescovo sta svolgendo la visita pastorale – e l'Invernizzi di Cascina Pietrasanta a Magenta. In entrambe le visite l'arcivescovo è stato accolto dagli agricoltori che lavorano nei campi della zona, dagli Amministratori comunali e dai dirigenti locali interprovinciali di Coldiretti. "Sono venuto a onorare il lavoro e le persone che meritano rispetto e a sostenere un mondo, quello agricolo, fondamentale per la vita dell'uomo e il suo benessere fornendo prodotti alimentari di qualità ma anche tutela della terra e dell'ambiente.

