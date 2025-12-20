Per romanticismo o genialità contabile è tornato di moda l’album dal vivo

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una volta, ormai nella notte dei tempi, “ Made in Japan ” dei Deep Purple dava il brivido di essere proprio là, sotto il palco, un’esperienza rara, in certi casi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

per romanticismo o genialit224 contabile 232 tornato di moda l8217album dal vivo

© Ilfoglio.it - Per romanticismo o genialità contabile, è tornato di moda l’album dal vivo

Leggi anche: Annunciato CremoniniLIVE25, è più di un album dal vivo

Leggi anche: Alex Vecchietti torna dal vivo: "oblio" album release show

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.