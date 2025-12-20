Per romanticismo o genialità contabile è tornato di moda l’album dal vivo
Una volta, ormai nella notte dei tempi, “ Made in Japan ” dei Deep Purple dava il brivido di essere proprio là, sotto il palco, un’esperienza rara, in certi casi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Annunciato CremoniniLIVE25, è più di un album dal vivo
Leggi anche: Alex Vecchietti torna dal vivo: "oblio" album release show
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
"L'imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi." Marilyn Monroe crediti foto: commons.wikimedia.org #buonasera #frasedelgiorno #sabato #marilynmonroe #imperfezione - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.