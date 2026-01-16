Il gusto proibito è tornato di moda

Da linkiesta.it 16 gen 2026

Il gusto proibito è tornato di moda. Nel 1930, durante il periodo del Proibizionismo negli Stati Uniti, Roxana B. Doran pubblicò “Prohibition Punches”, un libro dedicato a bevande analcoliche che oggi rappresenta un interessante spaccato storico. Questa riscoperta di ricette e tradizioni offre uno sguardo sulla cultura dell’epoca, dimostrando come le scelte di allora continuino a influenzare il panorama delle bevande moderne.

Nel 1930, mentre l’America faceva i conti con il lato oscuro del Proibizionismo, Roxana B. Doran pubblicava “ Prohibition Punches ”, un libro di bevande analcoliche che oggi appare come un curioso reperto d’epoca. Eppure, a sfogliarlo, ci accorgiamo che anticipa temi che definiscono anche il nostro presente: la ricerca del benessere, la necessità di mantenere un rito sociale nonostante l’assenza dell’alcol, la voglia di un gusto capace di essere festa senza trasgressione. È una genealogia inattesa della cultura del mocktail, un ponte tra la sobrietà forzata di ieri e la scelta consapevole di oggi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

