Inverno con anticiclone africano fino al 13 dicembre | sole ma non in tutta Italia

Alta pressione sull'Italia grazie all’Anticiclone Africano fino almeno al 13 dicembre, ma non su tutta la Penisola: nubi e locali foschie in Val Padana, nubi marittime tra Liguria e Toscana, altrove invece dominerà il sole. «Dove avremo sole e cieli tersi - spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it - sono previste temperature eccezionali per il periodo: i valori si porteranno anche a 10°C. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Inverno con anticiclone africano fino al 13 dicembre: sole ma non in tutta Italia

