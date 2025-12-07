Anticiclone africano fino al 13 sole ma non in tutta Italia

Anteprima24.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Alta pressione sull’Italia grazie all’Anticiclone Africano fino almeno al 13 dicembre, ma non su tutta la Penisola: nubi e locali foschie in Val Padana, nubi marittime tra Liguria e Toscana, altrove invece dominerà il sole. “ Dove avremo sole e cieli tersi – spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it – sono previste temperature eccezionali per il periodo: i valori si porteranno anche a 10°C oltre la media climatologica di dicembre. Soprattutto in montagna avremo una fase calda”. Nelle prossime ore, il passaggio di una perturbazione atlantica, in moto tra Svizzera e Germania, causerà addensamenti sulle Alpi con qualche fiocco oltre i 2000 metri, locali annuvolamenti si attarderanno sul meridione e alla Festa dell’Immacolata Anticiclone Africano e sempre più caldo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

anticiclone africano fino al 13 sole ma non in tutta italia

© Anteprima24.it - Anticiclone africano fino al 13, sole ma non in tutta Italia

News recenti che potrebbero piacerti

Torna il caldo con l'anticiclone africano, a Como temperature fino a 30°

Caldo in aumento sull’Italia: anticiclone africano, picchi fino a 34°. Ecco dove e quando

L’ANTICICLONE AFRICANO RIACCENDE L’ESTATE: SOLE, CALDO E TEMPERATURE RECORD FINO AL WEEKEND

Anticiclone africano fino al 13 dicembre, sole ma non in tutta Italia - Alta pressione sull'Italia grazie all'anticiclone africano fino almeno al 13 dicembre, ma non su tutta la Penisola: nubi e locali foschie in Val Padana, nubi marittime tra Liguria e Toscana, altrove ... Come scrive ansa.it

anticiclone africano fino 13Previsioni meteo, Anticiclone Africano fino a Santa Lucia: bel tempo, ma non per tutti - it Lorenzo Tedici conferma l’arrivo di una fase di alta pressione in compagnia dell’Anticiclone Africano fino almeno al giorno di Santa Lucia che ... Segnala repubblica.it

anticiclone africano fino 13Anticiclone Africano fino a Santa Lucia, bel tempo ma non per tutti - ROMA Le previsioni sono all’insegna dell’Anticiclone Africano fino a Santa Lucia: avremo nubi e locali foschie in Val Padana, nubi marittime tra Liguria e Toscana, altrove dominerà il sole. Lo riporta corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Anticiclone Africano Fino 13