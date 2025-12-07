Anticiclone africano fino al 13 sole ma non in tutta Italia
Tempo di lettura: < 1 minuto Alta pressione sull’Italia grazie all’Anticiclone Africano fino almeno al 13 dicembre, ma non su tutta la Penisola: nubi e locali foschie in Val Padana, nubi marittime tra Liguria e Toscana, altrove invece dominerà il sole. “ Dove avremo sole e cieli tersi – spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it – sono previste temperature eccezionali per il periodo: i valori si porteranno anche a 10°C oltre la media climatologica di dicembre. Soprattutto in montagna avremo una fase calda”. Nelle prossime ore, il passaggio di una perturbazione atlantica, in moto tra Svizzera e Germania, causerà addensamenti sulle Alpi con qualche fiocco oltre i 2000 metri, locali annuvolamenti si attarderanno sul meridione e alla Festa dell’Immacolata Anticiclone Africano e sempre più caldo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
