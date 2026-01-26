Rocco Maruotti Anm accosta i fatti di Minneapolis alla riforma della giustizia poi si scusa Nordio | Inadeguato

Rocco Maruotti, sostituto procuratore di Rieti e segretario dell'Anm, ha commentato sui social i fatti di Minneapolis, collegandoli alla riforma della giustizia. Successivamente, si è scusato per le sue parole. La sua posizione ha suscitato reazioni, con il ministro Nordio che ha definito il suo intervento inadeguato. La vicenda evidenzia le tensioni tra il mondo giudiziario e l’attuale dibattito sulla riforma della giustizia in Italia.

Il post è stato rimosso. "Non intendevo paragonare la situazione statunitense a quella italiana" ha precisato il pm che ricopre anche il ruolo di segretario dell'associazione dei magistrati. Ma le polemiche non mancano È polemica per il post pubblicato sui social da Rocco Gustavo Maruotti, sostituto procuratore del Tribunale di Rieti e segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati. Maruotti ha condiviso una foto che documenta il brutale assassinio di Alex Pretti, l'infermiere di 37 anni ucciso a Minneapolis da un agente federale durante un'operazione di controllo sull'immigrazione. La campagna per il referendum del 22 e 23 marzo si intensifica, con i sostenitori del Sì e del No che cercano di convincere gli elettori sulla riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio. Maruotti (Anm), mi scuso per l'accostamento Minneapolis-riforma(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il post di cui si parla è stato rimosso dopo pochi minuti perché, per come era scritto, si prestava ad essere strumentalizzato. Non ritenevo e non ritengo opportuno paragonare ... MINISTERO GIUSTIZIA * ANM – REPLICA A MARUOTTI: NORDIO, «POST SU FACEBOOK, ASSOCIARE MINNEAPOLIS ALLA RIFORMA OFFENDE CHI AMMINISTRA LA GIUSTIZIA»Il Segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Rocco Maruotti, ha avuto l'ardire di associare l'immagine di un tragico evento a Minneapolis ... "Non ci facciamo mettere in mezzo alle discussioni politiche", diceva pochi giorni fa il segretario generale dell' @ANMagistrati Rocco Maruotti che poi pubblica post del genere, di pura propaganda politica e fattualmente falsi. (Maruotti ha cancellato il post, ma La riforma Nordio non raggiunge nessun obiettivo di efficienza del sistema. Interviene però sull'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Sentite Rocco Maruotti nel suo intervento a Latina.

