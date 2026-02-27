Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ha commentato duramente l'inchiesta della Procura di Milano sul presunto sfruttamento dei rider, definendo il sistema di caporalato come un fenomeno che denunciano da anni. Recentemente, Landini è stato coinvolto in una vicenda riguardante una presunta sottopagamento di un dirigente della stessa organizzazione. La questione riguarda anche il trattamento economico riservato ai dirigenti della Cgil.

Dopo la liquidazione negata, lo stipendio ridotto. Per il sindacato è un problema solo degli altri Il segretario della Cgil Maurizio Landini va giù duro dopo l'inchiesta della Procura di Milano sul presunto sfruttamento dei rider: "Un sistema di caporalato che denunciamo da anni. Va garantito a queste lavoratrici e a questi lavoratori - un salario dignitoso e un orario pieno, attraverso l'applicazione di un contratto nazionale sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, laddove sussistano realmente condizioni di lavoro autonomo, parità di tutele, retribuzione e diritti sindacali". Non fa sconti il segretario che vuole la rivolta sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Landini, non solo il Tfr: ha pure sottopagato il dirigente della Cgil

Leggi anche: Landini non paga il Tfr: Cgil pignorata

Leggi anche: Sciopero Cgil, Morrone (Lega): "E' stato un fallimento, serve solo a misurare Landini come leader della sinistra"

Temi più discussi: La potenza simbolico – politica della figura di Maurizio Landini; Landini non paga il Tfr: Cgil pignorata; Il Casteggio ha scelto Landini Conosce bene la nostra realtà; Referendum, a Torino arriva anche Landini: con Schlein asse Cgil-Pd per il No.

Landini, non solo il Tfr: ha pure sottopagato il dirigente della CgilDopo la liquidazione negata, lo stipendio ridotto. Per il sindacato è un problema solo degli altri ... msn.com

Il Casteggio ha scelto Landini «Conosce bene la nostra realtà»Dopo la rinuncia di Chierico, il club richiama il tecnico che vinse in Prima nel 2022 Il patron Tinozzi: «La strada è in salita, ma crediamo fortemente nella ... laprovinciapavese.gelocal.it

Il Giornale: «Altro che difendere i lavoratori, Landini non paga il TFR. Pignorata la CGIL». - facebook.com facebook