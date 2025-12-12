Sciopero Cgil Morrone Lega | E' stato un fallimento serve solo a misurare Landini come leader della sinistra

La giornata di sciopero della Cgil ha suscitato reazioni contrastanti, con la Lega e Matteo Salvini che criticano la scarsa partecipazione. Tra i commentatori, il deputato Jacopo Morrone definisce l’evento un fallimento e un tentativo di consolidare la leadership di Landini nella sinistra. La vicenda evidenzia le tensioni politiche tra le forze di governo e il sindacato.

La giornata di sciopero della Cgil trova il contrasto politico della Lega. Sulla linea di Matteo Salvini che ha parlato di scarsa partecipazione, anche il deputato forlivese Jacopo Morrone: "Lo sciopero Cgil che si avvicina al fallimento, contraddicendo le aspettative. Suona una campana d'allarme.

