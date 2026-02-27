Landini nel sotto-sopra | dopo il Tfr negato all’ex dirigente spunta pure lo stipendio ridotto Ira del centrodestra | imbarazzante

Maurizio Landini si trova al centro di nuove polemiche dopo che è stato reso noto che, oltre a non aver ricevuto il Tfr dall’ex dirigente, ha subito anche una riduzione dello stipendio. Il centrodestra reagisce con sdegno definendo la situazione imbarazzante e senza precedenti. La vicenda si svolge nel contesto di tensioni crescenti che coinvolgono il leader sindacale e le sue recenti decisioni.

Non c'è fine allo sfregio. E, di conseguenza, non c'è pace per Maurizio Landini. Mentre Mr Cgil invoca per i rider "salari dignitosi", "parità di tutele", "retribuzione e diritti sindacali" e, in ultima analisi, la "rivolta sociale", scagliando anatemi contro il presunto caporalato nel settore, il fango dell'incoerenza travolge Corso Italia. Pertanto, a quanto riferisce in queste ore Il Giornale che sulla vicenda ha aperto una sorta di inchiesta, dopo lo scandalo del Tfr negato a un ex dirigente – trascinato in tribunale in un'odissea giudiziaria culminata in tre gradi di giudizio e nel pignoramento di quasi 200.000 euro dai conti del sindacato – emerge un nuovo, imbarazzante capitolo.