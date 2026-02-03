Askatasuna il M5S fa saltare l’ordine del giorno di condanna nel Consiglio regionale in Liguria L’ira del centrodestra
Il Consiglio regionale della Liguria ha cancellato il voto sulla condanna degli scontri di sabato a Torino. La Lega aveva preparato un ordine del giorno, ma il Movimento 5 Stelle ha deciso di far saltare tutto, facendo saltare anche la discussione. La tensione tra le forze politiche si è alzata, mentre l’ira del centrodestra si fa sentire.
E’ saltato il voto previsto questa mattina nel consiglio regionale della Liguria dell’ordine del giorno della Lega sugli scontri di sabato scorso a Torino, durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna , durante i quali sono rimasti feriti l’agente di polizia Alessandro Calista, accerchiato da alcuni manifestanti, e altri partecipanti alla manifestazione. L’odg della Lega e il no dei Cinquestelle. L’odg era stato presentato dal capogruppo della Lega Sara Foscolo e chiedevo l’impegno della giunta a “esprimere solidarietà agli agenti feriti ed alle forze dell’ordine coinvolte, nonché ai giornalisti aggrediti” ea “condannare qualsiasi tipo di manifestazione di violenza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondimenti su Askatasuna Liguria
Proposta modifica dello Statuto tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio regionale della Calabria
Cortona, gli otto punti all'ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale
Ultime notizie su Askatasuna Liguria
Argomenti discussi: Askatasuna, l'ex dem Esposito all'attacco di Avs, M5s e Cgil: A Torino la violenza era prevista, chi si stupisce è cieco o ipocrita; Scontri a Torino a corteo Askatasuna, reazioni da Meloni a Mattarella; Senza lo sgombero di Askatasuna.... L'assurda teoria del parlamentare di Avs; Guerriglia urbana al corteo per Askatasuna. Meloni: Colpito lo Stato. La solidarietà di Mattarella.
Askatasuna, l'ex dem Esposito all'attacco di Avs, M5s e Cgil: A Torino la violenza era prevista, chi si stupisce è cieco o ipocritaInterpellato da Affaritaliani, l'ex senatore del Pd Stefano Esposito, dichiarato sostenitore della Tav, commenta le violenze di Askatasuna ... affaritaliani.it
Askatasuna, Ilaria Salis: Sono lì con il cuore. FdI fa esplodere la polemica social: Sempre dalla parte sbagliataLa polemica politica esplosa dopo il weekend di violenze a Torino entra con forza nel dibattito nazionale e si concentra sulla figura di Ilaria Salis, ... thesocialpost.it
A Otto e mezzo Scanzi contro il governo per le frasi dopo gli scontri di Askatasuna. #AndreaScanzi #OttoeMezzo #Askatasuna #Politica #Sicurezza - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.