Il Consiglio regionale della Liguria ha cancellato il voto sulla condanna degli scontri di sabato a Torino. La Lega aveva preparato un ordine del giorno, ma il Movimento 5 Stelle ha deciso di far saltare tutto, facendo saltare anche la discussione. La tensione tra le forze politiche si è alzata, mentre l’ira del centrodestra si fa sentire.

E’ saltato il voto previsto questa mattina nel consiglio regionale della Liguria dell’ordine del giorno della Lega sugli scontri di sabato scorso a Torino, durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna , durante i quali sono rimasti feriti l’agente di polizia Alessandro Calista, accerchiato da alcuni manifestanti, e altri partecipanti alla manifestazione. L’odg della Lega e il no dei Cinquestelle. L’odg era stato presentato dal capogruppo della Lega Sara Foscolo e chiedevo l’impegno della giunta a “esprimere solidarietà agli agenti feriti ed alle forze dell’ordine coinvolte, nonché ai giornalisti aggrediti” ea “condannare qualsiasi tipo di manifestazione di violenza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Askatasuna, il M5S fa saltare l’ordine del giorno di condanna nel Consiglio regionale in Liguria. L’ira del centrodestra

