Patti Lateranensi | Meloni a Palazzo Borromeo per anniversario

Giorgia Meloni si è recata a Palazzo Borromeo per celebrare il 97° anniversario dei Patti Lateranensi, dopo aver ricevuto molte critiche sulla gestione delle questioni religiose. La premier ha incontrato rappresentanti vaticani e ha posto l’accento sull’importanza di mantenere rapporti stretti tra Italia e Santa Sede. La visita si svolge in un periodo di tensioni tra governo e Chiesa, rendendo il momento ancora più simbolico.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, a Palazzo Borromeo, per il 97esimo anniversario dei Patti Lateranensi. Per il governo italiano sono presenti anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, la ministra dell'Università Annamaria Bernini, la ministra de l Lavoro Marina Elvira Calderone, la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, il ministro per lo Sport e dei Giovani, Andrea Abodi e la ministra per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella.