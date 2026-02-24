Ad Avellino la conferenza stampa di presentazione di Abitareplurale l' iniziativa promossa dall' ARCI

Si terrà venerdì 27 febbraio, alle ore 10:00, presso la sede di Arci Avellino (Via G. Marotta 14), la conferenza stampa di presentazione di "ABITAREPLURALE – Percezioni e possibilità di vita in un’area interna". L’iniziativa, promossa da Arci Avellino, consiste in un’inchiesta partecipata volta ad analizzare le condizioni di vita attuali nell’Alta Irpinia e le prospettive future immaginate dalla comunità. Il progetto si avvale di un questionario strutturato rivolto ad un target diversificato: resident*, migrant*, student* e giovani fuori sede. I dati raccolti saranno utilizzati per elaborare una fotografia reale dell'abitare in Alta Irpinia, con il fine di orientare le politiche locali e promuovere nuovi progetti di comunità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Anche in Valdarno “La Notte Rossa” promossa dall'ArciLa Notte Rossa dell'Arci torna in Toscana il 12 dicembre 2025, portando in scena un evento che celebra la vitalità dei circoli e dei comitati regionali.

Leggi anche: Capodanno 2025/2026 a Napoli, lunedì la conferenza stampa di presentazione degli eventi

Avellino-Spezia, la conferenza stampa di Raffaele Biancolino

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Ballardini si presenta in conferenza: Avellino, serve controllare le partite e non subirle; Qui non c’è solo Avellino, ma l’Irpinia. Ho trovato una società seria e forte; Avellino, Ballardini si presenta: Voglio un cambio di rotta per risollevare la squadra; Capodanno cinese ad Avellino: cultura, tradizione e politica globale.

Pescara, Gorgone: Gara dominata, ci crediamoGiorgio Gorgone, allenatore del Pescara, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ad Avellino. Queste le sue parole riprese da Tuttoavellino.it:. tuttob.com

Capodanno cinese ad Avellino: cultura, tradizione e politica globaleEvento quest'anno dedicato all'anno del cavallo di fuoco ... msn.com

Primo incontro con la stampa del neo tecnico dell’Avellino Davide Ballardini, insieme a lui anche il presidente Angelo d’Agostino e il diesse Mario Aiello La conferenza stampa integrale - facebook.com facebook