Il Comitato pescatori Ancona torna alla carica per denunciare il sistema delle reti gemelle | Devasta ecosistema e habitat
ANCONA – Il Comitato pescatori Ancona torna a farsi sentire per dire “no” alla pesca con le reti gemelle. Un metodo già vietato in molti Paesi e che, parola loro, genera danni ai professionisti del settore, alla pesca sostenibile, ai fondali marini e all’ecosistema tutto.Pesca successiva al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
