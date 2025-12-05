Il Comitato pescatori Ancona torna alla carica per denunciare il sistema delle reti gemelle | Devasta ecosistema e habitat

Anconatoday.it | 5 dic 2025

ANCONA – Il Comitato pescatori Ancona torna a farsi sentire per dire “no” alla pesca con le reti gemelle. Un metodo già vietato in molti Paesi e che, parola loro, genera danni ai professionisti del settore, alla pesca sostenibile, ai fondali marini e all’ecosistema tutto.Pesca successiva al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

