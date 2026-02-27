L' agente killer in cella ora scrive e si scusa Ho sparato per paura

Un agente coinvolto in un episodio violento è ora in cella e ha scritto una lettera di scuse, affermando di aver sparato per paura. In passato, si sono verificati momenti di tensione, tra cui il lancio di sigarette mentre un ragazzo giaceva a terra con una ferita alla testa e il trasferimento forzato di alcuni colleghi.

Lettera di Cinturrino che chiede i domiciliari. "Sempre stato onesto, pagherò per gli errori" Prima le sigarette accese mentre un ragazzo rantolava nel fango con un buco in testa, ora i colleghi spediti via come pacchi poco graditi. Il commissariato Mecenate perde pezzi: i quattro agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso aggravata nel caso dell'omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri, conosciuto come "Zack" quelli che al secondo interrogatorio hanno scaricato Carmelo Cinturrino sono stati trasferiti ieri ad incarichi non operativi, lontani da via Mecenate, dal boschetto di Rogoredo e da qualsiasi divisa che anche lontanamente odori di azione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Agente uccide un 28enne a Milano, il giovane aveva un'arma a salve. "Ho avuto paura e ho sparato"AGI - Un ventottenne di origine nordafricana è morto dopo essere stato colpito da un poliziotto a Milano.

