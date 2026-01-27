Agente uccide un 28enne a Milano il giovane aveva un' arma a salve Ho avuto paura e ho sparato

In un episodio a Milano, un agente ha sparato a un giovane di 28 anni, che aveva un’arma a salve. L’intervento ha avuto esiti tragici, con la morte della vittima. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle situazioni di emergenza e sulla responsabilità degli agenti di polizia.

AGI - Un ventottenne  di origine nordafricana è morto dopo essere stato colpito da un poliziotto a Milano. È successo poco prima delle 18 nell'area della stazione della metropolitana di San Donato Milanese. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La vittima  aveva estratto una pistola a salve. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti coordinati dal pm di turno Giovanni Tarzia, alcuni poliziotti in borghese stavano svolgendo un controllo antidroga nel quartiere di Rogoredo, zona nota per lo spaccio, e stavano arrestando una persona che ha opposto resistenza. 🔗 Leggi su Agi.it

