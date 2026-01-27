In un episodio a Milano, un agente ha sparato a un giovane di 28 anni, che aveva un’arma a salve. L’intervento ha avuto esiti tragici, con la morte della vittima. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle situazioni di emergenza e sulla responsabilità degli agenti di polizia.

AGI - Un ventottenne di origine nordafricana è morto dopo essere stato colpito da un poliziotto a Milano. È successo poco prima delle 18 nell'area della stazione della metropolitana di San Donato Milanese. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La vittima aveva estratto una pistola a salve. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti coordinati dal pm di turno Giovanni Tarzia, alcuni poliziotti in borghese stavano svolgendo un controllo antidroga nel quartiere di Rogoredo, zona nota per lo spaccio, e stavano arrestando una persona che ha opposto resistenza. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Agente uccide un 28enne a Milano, il giovane aveva un'arma a salve. "Ho avuto paura e ho sparato"

Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salveÈ successo intorno alle 18 di oggi, 26 gennaio, in via Giuseppe Impastato. Secondo quanto si apprende, gli uomini delle forze dell'ordine stavano svolgendo un servizio antidroga. Il giovane ha puntato ... tg24.sky.it

Ucciso da un poliziotto con un proiettile in testa, agente indagato per omicidio volontario. Cosa sappiamo della sparatoria di MilanoLa vittima è un 28enne marocchino. Aveva con sé una pistola, risultata caricata a salve. La pattuglia era impegnata in alcuni controlli antidroga. Il punto sulle indagini ... today.it

