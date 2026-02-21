L’agente di Rogoredo conferma | Ho sparato perché avevo paura

L’agente di Rogoredo ha ammesso di aver aperto il fuoco perché aveva paura durante un intervento in stazione. La sua testimonianza ha sollevato dubbi tra i colleghi, che hanno fornito versioni differenti dei fatti. Il ministro Piantedosi ha commentato con soddisfazione, affermando che ora si fa chiarezza. Gli altri quattro agenti coinvolti sono stati ascoltati e hanno visto sequestrati i cellulari. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Dubbi dopo la testimonianza dei colleghi. Piantedosi: «Compiaciuto: si fa chiarezza». Dopo gli interrogatori degli altri quattro agenti coinvolti (a cui sono stati sequestrati tutti i cellulari), l’assistente capo C.C. mantiene ferma la propria versione dei fatti nell’inchiesta sulla morte del pusher marocchino Abderrahim Mansouri, avvenuta il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un’operazione antidroga. Accusato di omicidio volontario, continua a ribadire ciò che ha detto fin dal primo interrogatorio: «Ho sparato perché avevo paura». Lo ha ripetuto anche nelle ultime ore al suo difensore, l’avvocato Pietro Porciani, dopo che sono emersi nuovi elementi sugli interrogatori dei colleghi presenti quella sera, oggi indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso.🔗 Leggi su Laverita.info

Sparatoria di Rogoredo, il poliziotto indagato insiste: "Ho sparato perché avevo paura"Un agente di polizia coinvolto nella sparatoria di Rogoredo afferma di aver aperto il fuoco perché aveva paura.

Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto "mentì dicendo di aver chiamato i soccorsi" | L'agente ribadisce: "Ho sparato per paura"Un pusher è stato ucciso a Rogoredo, e l'agente dice di aver sparato per paura.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.