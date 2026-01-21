I ladri portano via i distributori automatici | il video

Due ladri sono stati ripresi mentre si aggiravano con calma nel centro di Santarcangelo di Romagna, portando via due distributori automatici alti circa un metro e due. Il video mostra le fasi del furto, che si è svolto in modo discreto e senza particolari tentativi di fuga, evidenziando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nelle aree pubbliche.

