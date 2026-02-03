Ladri a scuola | con un estintore sventrano i distributori automatici

Questa mattina, alcuni ladri sono entrati in una scuola di Torrespaccata e hanno usato un estintore per sventrare i distributori automatici. Cercavano di rubare i soldi contenuti, ma sono stati sorpresi dall’arrivo delle forze dell’ordine. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. La polizia ora indaga per capire se ci sono altri coinvolti.

Il loro obiettivo era ripulire i distributori automatici di una scuola. Ladri in azione nella zona di Torrespaccata, con i malviventi che sono stati sorpresi dall'arrivo delle forze dell'ordine. Uno di loro è finito in manette. Secondo quanto ricostruito la coppia è entrata in azione nel plesso di via Emilio Macro. Dopo essersi creato un varco all'interno dello stabile, hanno deciso di mettere a punto il proprio piano. Con un estintore hanno danneggiato le macchinette contenenti snack e bevande. Dopodiché si sono impossessati di generi alimentari e monetine. Alla vista degli agenti per i due non è restato altro che darsela a gambe.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Torrespaccata Ladri

Due ladri sono stati ripresi mentre si aggiravano con calma nel centro di Santarcangelo di Romagna, portando via due distributori automatici alti circa un metro e due.

Ultime notizie su Torrespaccata Ladri

Argomenti discussi: Ladri alla scuola materna: rubate siringhe e farmaci per i bambini; Furto nella scuola superiore di Sangano: i ladri hanno portato via oltre 40 dispositivi, danno di migliaia di euro; I collegamenti al Nue non bastano, le scuole sono ostaggio dei ladri. Dal municipio appello al prefetto; Ladri all’asilo rovistano negli zaini dei bambini: rubati i farmaci salvavita. La preside: Inquietante, non vorrei diventasse il nuovo...

Ladri nella scuola a San Rufo. Rubati computer e tabletFurto nella scuola situata a Borgo Castagneto, a San Rufo. Ignoti si sono introdotti di notte nella struttura riuscendo a portare via 3 computer e un tablet. Da quantificare la stima dei danni. ondanews.it

Comiso, la scuola dell'infanzia Senia presa di nuovo di mira dai ladriUn nuovo episodio di furto con scasso ha interessato, durante il fine settimana, la scuola dell'infanzia Senia di Comiso, situata in via Cechov. Alcuni sconosciuti sono riusciti a entrare ... lasicilia.it

SAN RUFO: LADRI NELLA SCUOLA MEDIA, RUBATI I COMPUTER Durante il fine settimana ignoti si sono introdotti all’interno dell’edificio scolastico in Borgo Castagneto e, dopo aver forzato uno degli accessi hanno portato via computer materiale - facebook.com facebook