10,5 milioni di persone escludono la possibilità di avere figli nei prossimi anni | così l' Istat certifica il calo degli aspiranti genitori E no non è solo una questione economica

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l’Istat, oltre 10,5 milioni di italiani prevedono di non avere figli nei prossimi anni. Questa cifra evidenzia un declino negli aspiranti genitori, un fenomeno che va oltre le ragioni economiche, e che riflette cambiamenti nelle scelte di vita e nelle prospettive demografiche del Paese. Un quadro che richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le motivazioni e le conseguenze di questa tendenza.

N el Paese sono sempre meno gli aspiranti genitori. Oltre 10,5 milioni di persone non vogliono avere figli o altri figli nei tre anni successivi all’intervista, né in futuro. I dati confermano un trend in crescita che vede una parte significativa della popolazione orientata verso la rinuncia alla genitorialità. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Figli? No, grazie. Sempre più italiani non li vogliono: lo studio dell’Istat iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

