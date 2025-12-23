10,5 milioni di persone escludono la possibilità di avere figli nei prossimi anni | così l' Istat certifica il calo degli aspiranti genitori E no non è solo una questione economica

Secondo l’Istat, oltre 10,5 milioni di italiani prevedono di non avere figli nei prossimi anni. Questa cifra evidenzia un declino negli aspiranti genitori, un fenomeno che va oltre le ragioni economiche, e che riflette cambiamenti nelle scelte di vita e nelle prospettive demografiche del Paese. Un quadro che richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le motivazioni e le conseguenze di questa tendenza.

