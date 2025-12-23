10,5 milioni di persone escludono la possibilità di avere figli nei prossimi anni | così l' Istat certifica il calo degli aspiranti genitori E no non è solo una questione economica
Secondo l’Istat, oltre 10,5 milioni di italiani prevedono di non avere figli nei prossimi anni. Questa cifra evidenzia un declino negli aspiranti genitori, un fenomeno che va oltre le ragioni economiche, e che riflette cambiamenti nelle scelte di vita e nelle prospettive demografiche del Paese. Un quadro che richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le motivazioni e le conseguenze di questa tendenza.
N el Paese sono sempre meno gli aspiranti genitori. Oltre 10,5 milioni di persone non vogliono avere figli o altri figli nei tre anni successivi all’intervista, né in futuro. I dati confermano un trend in crescita che vede una parte significativa della popolazione orientata verso la rinuncia alla genitorialità. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Figli? No, grazie. Sempre più italiani non li vogliono: lo studio dell’Istat iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Fecondità in calo: oltre 10 milioni di persone non intendono avere figli. Le difficoltà economiche restano il principale ostacolo secondo il nuovo report Istat
Leggi anche: La dispersione scolastica scende al 9,8% nel 2024. ISTAT certifica il calo degli abbandoni tra i giovani 18-24enni. Il Mezzogiorno registra il 12,4% contro l’8,4% del Nord
Oltre cinquanta indagati tra persone fisiche e giuridiche. 64 milioni di euro di finanziamenti sospetti. Diciotto società romane coinvolte. TUTTI I NOMI - facebook.com facebook
Coldiretti: oltre due milioni di persone trascorreranno le festività in agriturismo x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.