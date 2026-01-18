Ue-Mercosur c’è l’accordo che sfida i dazi Usa | quando entrerà in vigore

Dopo 26 anni di trattative, l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur hanno finalmente siglato un accordo commerciale. La conclusione di questo lungo percorso rappresenta un passo importante per le relazioni economiche tra le due aree, con potenziali implicazioni sui dazi e sul commercio internazionale. L’entrata in vigore dell’accordo segna una nuova fase, anche in un contesto di tensioni globali e di sfide politiche.

Dopo ben 26 anni di trattative, tra rinvii e rallentamenti di natura politica, l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur hanno raggiunto l’accordo. Si tratta di uno dei più grandi accordi commerciali mai siglati e per questo la firma è avvenuta in un luogo simbolico, ovvero l’anfiteatro del Banco Central del Paraguay, dove nacque nel 1991 il Mercosur. L’intesa è stata approvata con il voto della maggioranza qualificata dei Paesi membri, ma anche con la presenza di alcuni voti contrari come Francia e Polonia, Austria e Ungheria, e il Belgio che si è astenuto. I 27 Paesi europei hanno confermato l’intesa, ma con clausola di salvaguardia, introducendo una sorta di soglia oltre la quale scattano le indagini sui prodotti agricoli sensibili per evitare possibili turbamenti al mercato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

L'accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur, firmato dopo 25 anni di negoziati, mira a ridurre i dazi e a favorire l'accesso ai mercati. L'intesa tutela le produzioni italiane e promuove la cooperazione economica, ma la sua entrata in vigore dipende dall'approvazione dei Parlamenti europei e dei paesi coinvolti. Di seguito, una panoramica sulle principali previsioni e implicazioni per l'Italia.

Tre partiti Ue:stop accordo dazi Usa-Ue

Recentemente, i leader dei principali gruppi politici del Parlamento Europeo, tra cui Manfred Weber, Iratxe Garcia Pérez e Valérie Hayer, hanno richiesto la sospensione dell’accordo tra Ue e Stati Uniti sui dazi. Questa richiesta riflette le tensioni crescenti e la volontà di rivedere gli accordi commerciali in un contesto di discussioni e negoziazioni tra le parti.

