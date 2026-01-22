L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, firmato a gennaio, è stato temporaneamente sospeso dal Parlamento europeo. Questa decisione non è tuttavia motivo di preoccupazione per gli Stati Uniti, tra cui Donald Trump, poiché riflette più che altro una fase di valutazione e negoziazione. La questione riguarda principalmente aspetti commerciali e ambientali, senza influire immediatamente sulle relazioni tra le potenze mondiali.

Mercoledì il Parlamento europeo ha congelato l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercato Comune del Sud (Mercosur), siglato il 17 gennaio in Paraguay dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il testo è stato rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Nonostante manchi ancora la ratifica del Parlamento Europeo, l’incontro di Asunción rappresenta un momento storico. L’accordo sancisce la creazione di un mercato comune che coinvolge oltre settecento milioni di cittadini, che darà vita alla più grande zona di libero scambio al mondo: quasi un quarto del Pil globale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché l’accordo tra Unione Europea e Mercosur non preoccupa Trump

Mercosur c'è l'accordo con l'Unione europea, Von der Leyen risponde ai nuovi dazi di Trump per la GroenlandiaL’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur, raggiunto dopo oltre venticinque anni di negoziati, rappresenta un passo importante nelle relazioni tra le due realtà.

L’Unione europea approva l’accordo di libero scambio con il MercosurL’Unione europea ha approvato il nuovo accordo di libero scambio con il Mercosur, dopo oltre venticinque anni di negoziati.

Trump dice che è la fine dell’Unione Europea, ha ragione

Argomenti discussi: Mercosur, cosa prevede l'accordo e cosa succede dopo lo stop del parlamento e il rinvio alla Corte Ue; La risposta dell'Ue sulla Groenlandia: sospeso l'accordo commerciale con gli Stati Uniti; Cento ore di solitudine Perché l’accordo tra Unione Europea e Mercosur non preoccupa Trump; Come si spiega il cambio di rotta dell'Italia sul Mercosur.

