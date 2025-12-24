Venus Williams e il secondo matrimonio da sogno con Andrea Preti | 12 abiti bianchi una settimana di festa e la canzone di Irama

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venus Williams non ha badato a spese per celebrare il matrimonio con Andrea Preti a Palm Beach, in Florida. Un evento che ha fatto seguito alle nozze in Italia, a Ischia, dello scorso settembre. “Il nostro desiderio era sposarci in Italia - ha raccontato l’ex campionessa di tennis a Vogue - ma. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

