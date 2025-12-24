Venus Williams e il secondo matrimonio da sogno con Andrea Preti | 12 abiti bianchi una settimana di festa e la canzone di Irama

Venus Williams non ha badato a spese per celebrare il matrimonio con Andrea Preti a Palm Beach, in Florida. Un evento che ha fatto seguito alle nozze in Italia, a Ischia, dello scorso settembre. “Il nostro desiderio era sposarci in Italia - ha raccontato l’ex campionessa di tennis a Vogue - ma. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Venus Williams si è sposata: nozze da favola in Florida con Andrea Preti, 5 giorni di festa Leggi anche: Venus Williams: quattro abiti bianchi per il secondo «sì» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venus Williams sposa Andrea Preti: il regalo della sorella Serena è 'irreale'; Venus Williams si risposa con Andrea Preti: la super festa, Serena le regala uno yacht; Venus Williams sposa Andrea Preti in Florida; Venus Williams e Andrea Preti ancora sposi: festa da urlo a Palm Beach e regalo esagerato di Serena. Venus Williams risposa Andrea Preti in Florida. Il regalo di nozze di Serena è spettacolare - Venus Williams dice sì ad Andrea Preti in Florida: cerimonia bis, una grande festa organizzata da Serena e un amore che vale quanto uno Slam ... corrieredellosport.it

Venus Williams e Andrea Preti si sposano due volte: le foto e il regalo pazzesco della sorella - La sportiva ha anche rivelato il regalo pazzesco di sua sorella Serena, ... msn.com

Ma chi è Andrea Preti, l'attore italiano che è riuscito a sposare Venus Williams non una ma ben due volte? - Dopo le nozze celebrate a Ischia la coppia, insieme dallo scorso dicembre, ha organizzato cinque giorni di festeggiamenti a Palm Beach ... elle.com

Seconde nozze per la leggenda del tennis americana. Dopo il matrimonio in Italia, a Ischia, ora Venus Williams e Andrea Preti si sposano a Palm Beach, in Florida, e per il suo giorno speciale la campionessa esibisce ben quattro look bianchi diversi x.com

Dopo le prime nozze a Ischia, quest’estate, Venus Williams e Andrea Preti hanno scelto di sposarsi anche negli Stati Uniti, a Palm Beach. Con una settimana di festeggiamenti. L’organizzazione è stata affidata a Jennifer Zabinski, già wedding planner della so - facebook.com facebook

