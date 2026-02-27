La vita privata di Dario Faini in arte Dardust questa sera sul palco dell’Ariston con Ermal Meta
Stasera Dario Faini, conosciuto come Dardust, si esibirà sul palco dell’Ariston in compagnia di Ermal Meta. I due interpreteranno insieme il brano
Il suo nome è Dario Faini, ma tutti lo conoscono come Dardust; questa sera sarà sul palco dell‘Ariston insieme a Ermal Meta per duettare sulle note di Golden Hour di JVKE. Il produttore ha un rapporto speciale con il Festival: la vittoria di Mahmood nel 2019, con il brano Soldi, ha infatti fatto decollare la sua carriera. Nato ad Ascoli Piceno il 17 marzo 1976, ha iniziato a studiare pianoforte classico a nove anni, per poi appassionarsi nel corso degli anni, al pop e alla musica elettronica. Nel 2000 ha inciso un album elettronico sotto il nome di Dario Dust e, quasi in contemporanea, ha dato vita alla band Elettrodust. Il gruppo ha aperto i concerti di diversi musicisti come Elisa, gli Afterhours, Vasco Rossi e Morgan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dario Faini protagonista a Sanremo. Coautore del brano di Ermal MetaL’ascolano Dario Faini, in arte Dardust, sarà ancora una volta protagonista al Festival di Sanremo.
Leggi anche: Ermal Meta in gara a Sanremo 2026 con Stella stellina: gli esordi, il successo e la vita privata
Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.
Temi più discussi: La vita privata di Enrico Nigiotti: dalla moglie ai figli; Achille Lauro, la vita privata: l'infanzia difficile, il padre magistrato e l'ex fidanzata storica che lo ha salvato; La vita privata di Eros Ramazzotti, i due grandi amori per Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli e i figli; Marco Masini è fidanzato? Urge recap sulla vita privata del cantautore toscano.
La vita privata di Ermal Meta: l’amore per la compagna Chiara Sturdà e le tre figlieErmal Meta ha costruito una famiglia speciale: dopo l’adozione di due ragazze in Albania, nel 2024 è arrivata la piccola Fortuna ... fanpage.it
La vita privata di Eros Ramazzotti, i due grandi amori per Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli e i figliEros Ramazzotti, uno dei più famosi cantanti italiani, si è sposato due volte: la prima con Michelle Hunziker, la seconda con Marica Pellegrinelli ... fanpage.it
Il gusto musicale di Dario Faini in arte Dardust quando produce è incredibile, top 3 in Italia e non è secondo né terzo #Sanremo2026 x.com
Dardust. . London! Pianist and music producer, among the most awarded and influential of his generation, Dario Faini, aka Dardust, has created a piece that reflects the Italian and contemporary Spirit of Milano Cortina 2026, and will be coming to London's The - facebook.com facebook