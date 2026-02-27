Stasera Dario Faini, conosciuto come Dardust, si esibirà sul palco dell’Ariston in compagnia di Ermal Meta. I due interpreteranno insieme il brano

Il suo nome è Dario Faini, ma tutti lo conoscono come Dardust; questa sera sarà sul palco dell‘Ariston insieme a Ermal Meta per duettare sulle note di Golden Hour di JVKE. Il produttore ha un rapporto speciale con il Festival: la vittoria di Mahmood nel 2019, con il brano Soldi, ha infatti fatto decollare la sua carriera. Nato ad Ascoli Piceno il 17 marzo 1976, ha iniziato a studiare pianoforte classico a nove anni, per poi appassionarsi nel corso degli anni, al pop e alla musica elettronica. Nel 2000 ha inciso un album elettronico sotto il nome di Dario Dust e, quasi in contemporanea, ha dato vita alla band Elettrodust. Il gruppo ha aperto i concerti di diversi musicisti come Elisa, gli Afterhours, Vasco Rossi e Morgan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La vita privata di Dario Faini, in arte Dardust, questa sera sul palco dell’Ariston con Ermal Meta

Dario Faini protagonista a Sanremo. Coautore del brano di Ermal MetaL’ascolano Dario Faini, in arte Dardust, sarà ancora una volta protagonista al Festival di Sanremo.

