Ermal Meta in gara a Sanremo 2026 con Stella stellina | gli esordi il successo e la vita privata

Al Festival di Sanremo 2026, Ermal Meta è ormai di casa. Il cantautore albanese torna in gara per la sesta volta e con uno storico di tutto rispetto: vincitore nel 2018 insieme a Fabrizio Moro e tre volte terzo classificato. Ermal è in gara con Stella stellina, una canzone che racconta la vita spezzata di una bambina in Palestina, durante la guerra a Gaza, scritta dopo la nascita della figlia Fortuna Marie, nata nel 2024. "La vera ispirazione viene proprio da mia figlia, che ha iniziato a parlare da poco. Volevo raccontare l’impotenza di fronte a una vita giovane che viene stroncata per la brutalità dell’essere umano. Mi sono immaginato una collina dalla quale aspettiamo una nuova primavera, una rinascita, la serenità e la fine delle guerre", ha raccontato il cantautore, nel 2025 coach del talent show Io canto Family su Canale 5. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche:

Sanremo 2026, Ermal Meta è in gara con Stella stellina

Ermal Meta, Stella stellina, testo del brano in gara a Sanremo 2026

Temi più discussi: Sanremo 2026, riflettori sulla Puglia: Brancale, Raf ed Ermal Meta in gara sul palco dell’Ariston; Sanremo 2026, Ermal Meta in gara con il brano Stella stellina; Ermal Meta in gara a Sanremo 2026 con Stella Stellina: testo e significato del brano; Sanremo 2026, Ermal Meta con Stella stellina. Il testo e la recensione della canzone.

Ermal Meta canta Stella stellina – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Ermal Meta canta Stella stellina – Il testo e il significato della canzone che il cantautore presenta in gara a Sanremo 2026. superguidatv.it

Il cantautore, in gara con Stella stellina, ieri è salito sul palco con scritto Amal sul colletto della camiciaUna canzone di resistenza e speranza. Ermal Meta è in gara al Festival di Sanremo 2026 con Stella stellina, un racconto mai retorico ... dire.it

Tra una prova e l’altra, il Festival vive anche fuori dal palco. Ermal Meta, Michele Bravi, Chiello, Serena Brancale, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro tra le strade di Sanremo incontrano i fan, tra selfie, sorrisi e autografi. Dopo la prima serata del Festival, l’ener - facebook.com facebook

Sul palco dell'Ariston Ermal Metal si esibisce con Stella stellina, un brano toccante dedicato ai bimbi della Palestina. Il cantante, elegantissimo, ha portato sui suoi abiti un messaggio speciale, una scritta di suo pugno cucita sul colletto della camicia. Ma cosa s x.com