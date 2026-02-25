Ermal Meta in gara a Sanremo 2026 con Stella stellina | gli esordi il successo e la vita privata

Da gazzetta.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival di Sanremo 2026, Ermal Meta è ormai di casa. Il cantautore albanese torna in gara per la sesta volta e con uno storico di tutto rispetto: vincitore nel 2018 insieme a Fabrizio Moro e tre volte terzo classificato. Ermal è in gara con Stella stellina, una canzone che racconta la vita spezzata di una bambina in Palestina, durante la guerra a Gaza, scritta dopo la nascita della figlia Fortuna Marie, nata nel 2024. "La vera ispirazione viene proprio da mia figlia, che ha iniziato a parlare da poco. Volevo raccontare l’impotenza di fronte a una vita giovane che viene stroncata per la brutalità dell’essere umano. Mi sono immaginato una collina dalla quale aspettiamo una nuova primavera, una rinascita, la serenità e la fine delle guerre", ha raccontato il cantautore, nel 2025 coach del talent show Io canto Family su Canale 5. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche:
Sanremo 2026, Ermal Meta è in gara con Stella stellina
Ermal Meta, Stella stellina, testo del brano in gara a Sanremo 2026

Temi più discussi: Sanremo 2026, riflettori sulla Puglia: Brancale, Raf ed Ermal Meta in gara sul palco dell’Ariston; Sanremo 2026, Ermal Meta in gara con il brano Stella stellina; Ermal Meta in gara a Sanremo 2026 con Stella Stellina: testo e significato del brano; Sanremo 2026, Ermal Meta con Stella stellina. Il testo e la recensione della canzone.

ermal meta in garaErmal Meta canta Stella stellina – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Ermal Meta canta Stella stellina – Il testo e il significato della canzone che il cantautore presenta in gara a Sanremo 2026. superguidatv.it

ermal meta in garaIl cantautore, in gara con Stella stellina, ieri è salito sul palco con scritto Amal sul colletto della camiciaUna canzone di resistenza e speranza. Ermal Meta è in gara al Festival di Sanremo 2026 con Stella stellina, un racconto mai retorico ... dire.it