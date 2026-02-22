Dario Faini protagonista a Sanremo Coautore del brano di Ermal Meta

Dario Faini, noto come Dardust, ha portato il suo talento a Sanremo grazie alla collaborazione con Ermal Meta. La sua presenza sul palco deriva dalla sua esperienza come compositore e producer di successo, che ha contribuito a diversi brani di grande popolarità. La sua partecipazione rafforza la sua posizione come figura chiave nella scena musicale italiana. Faini ha scelto di presentarsi con un brano che riflette la sua carriera artistica e il suo stile distintivo.

L'ascolano Dario Faini, in arte Dardust, sarà ancora una volta protagonista al Festival di Sanremo. Un ritorno che non sorprende, ma che conferma il ruolo centrale del pianista, compositore e producer marchigiano nella musica italiana degli ultimi vent'anni. Alla 76esima edizione della kermesse, in programma dal 24 al 28 febbraio, il suo nome figura tra le firme più attese: è infatti coautore e produttore di ' Stella Stellina ', il brano con cui Ermal Meta torna in gara all'Ariston. Per Faini si tratta dell'ennesimo capitolo di una lunga storia d'amore con il Festival. Innumerevoli le edizioni che lo hanno visto protagonista come autore, direttore d'orchestra, superospite o pianista al fianco di grandi artisti – come Jovanotti – ma soprattutto come 'regista' musicale di canzoni diventate iconiche.