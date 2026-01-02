Trasporti | Condotte 1880 pronta a discutere aggiornamento progetto Metro D di Roma

Condotte 1880 si prepara a discutere l’aggiornamento del progetto della Metropolitana D di Roma, una linea di circa 30 km con 27 stazioni, che collegherà l’Eur a Montesacro. Con un investimento stimato di 9 miliardi di euro, il progetto rappresenta un importante intervento infrastrutturale per migliorare la mobilità nella capitale. L’azienda si impegna a contribuire allo sviluppo di questa infrastruttura strategica, garantendo precisione e qualità nel processo di aggiornamento.

La futura Metro D di Roma, il cui costo e’ stimato a oggi in 9 miliardi di euro, colleghera’ l’Eur con Montesacro lungo un percorso di circa 30 chilometri e sul quale si snoderanno 27 stazioni. L’obiettivo di Palazzo Senatorio, definito in una riunione prima di Natale, a cui hanno preso parte tra gli altri il sindaco Roberto Gualtieri e gli assessori capitolini ai Trasporti e all’Urbanistica, Eugenio Patane’ e Maurizio Veloccia, e’ iniziare i lavori nel 2027. Secondo quanto riporta la testata web “Radiocolonna” i promotori storici del progetto, Condotte 1880 e Impresa Pizzarotti, hanno ribadito la disponibilita’ a discutere con l’amministrazione il proprio ruolo di playmaker nella realizzazione della nuova infrastruttura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

