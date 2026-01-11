Serie D Ancona-Termoli 0-0 | biancorossi a caccia del successo per restare in orbita - LA DIRETTA
La partita tra Ancona e Termoli termina 0-0, proseguendo la corsa dei biancorossi per ottenere un risultato positivo e mantenere la posizione in classifica. Ecco la diretta della sfida, con formazioni ufficiali e aggiornamenti minuto per minuto. Un match importante per gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre, giocato in un contesto di grande attenzione e determinazione.
Minuto 1: CALCIO D'INIZIOLe formazioni ufficialiANCONA-TERMOLI ANCONA: Salvati, Ceccarelli, Bonaccorsi, Pecci, Cericola, Petito, Sparandeo, Gerbaudo, Meola, Proromo, Kouko. All. MauriziIn panchina: Mengucci, Miola, Zini, Petito, D’Incoronato, De Luca, Babbi, Calisto, Maspero, TeraschiTERMOLI. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Coppa Italia Serie D, Ancona-Valmontone 0-0: dorici a caccia del pass per i quarti di finale - LA DIRETTA
Leggi anche: Serie D, Ancona-Unipomezia 0-0: dorici al "Del Conero" per tornare al successo - LA DIRETTA
Serie D, il programma della diciannovesima giornata. Lentigione-Pro Sesto in diretta su Vivo Azzurro Tv e YouTube LND; Serie D, 19°giornata: l'Ancona punta la vetta con il Termoli. Fari su Maceratese-Ostiamare, la Vigor a Giulianova; Serie D / Ancona – Termoli: genio di fuoco al Del Conero; Serie D/F. Termoli Calcio 1920 raggiunto in extremis dal San Marino. Cade l'Ostiamare con l'Ancona.
Ancona-Termoli: diretta live e risultato in tempo reale - Termoli di Domenica 11 gennaio 2026: formazioni e tabellino. calciomagazine.net
Il programma del fine settimana. Arbitri e gare dalla serie D alla Prima categoria - Partite e arbitri dalla serie D alla Prima categoria. msn.com
Pres. Ancona: "Figuracce come quella di Termoli non voglio più vederne. Ma niente è perduto" - Un momento non semplice per l'Ancona, attualmente al dodicesimo posto della classifica del Girone F di Serie D, con nove punti conquistati nelle otto gare finora giocate. tuttomercatoweb.com
Dopo la lunga sosta, riparte il campionato di basket femminile di Serie A2. Per la Passalacqua Ragusa, il girone di ritorno inizia con la trasferta marchigiana sul campo della Mooney Go Basket Girls Ancona - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.