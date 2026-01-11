Serie D Ancona-Termoli 0-0 | biancorossi a caccia del successo per restare in orbita - LA DIRETTA

La partita tra Ancona e Termoli termina 0-0, proseguendo la corsa dei biancorossi per ottenere un risultato positivo e mantenere la posizione in classifica. Ecco la diretta della sfida, con formazioni ufficiali e aggiornamenti minuto per minuto. Un match importante per gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre, giocato in un contesto di grande attenzione e determinazione.

Il programma del fine settimana. Arbitri e gare dalla serie D alla Prima categoria - Partite e arbitri dalla serie D alla Prima categoria. msn.com

Pres. Ancona: "Figuracce come quella di Termoli non voglio più vederne. Ma niente è perduto" - Un momento non semplice per l'Ancona, attualmente al dodicesimo posto della classifica del Girone F di Serie D, con nove punti conquistati nelle otto gare finora giocate. tuttomercatoweb.com

Dopo la lunga sosta, riparte il campionato di basket femminile di Serie A2. Per la Passalacqua Ragusa, il girone di ritorno inizia con la trasferta marchigiana sul campo della Mooney Go Basket Girls Ancona - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.