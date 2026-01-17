Dopo il pareggio di Giulianova, la Vigor cerca conferme a Sora. I senigalliesi affrontano la partita con determinazione, consapevoli della necessità di ottenere un risultato positivo per migliorare la posizione in classifica. La sfida si presenta come un'opportunità per consolidare il percorso di crescita e affrontare con fiducia le prossime sfide del campionato.

Dopo il soddisfacente pareggio di Giulianova, la Vigor cerca conferme a Sora. I senigalliesi però, dovranno fare i conti con una rivale ferita dopo la cocente sconfitta subita a Chieti la settimana scorsa e decisa a riscattarsi immediatamente per allontanarsi dalla zona playout. "Ci aspetta una sfida molto complicata, come lo è stata quella di Giulianova pochi giorni fa – spiega Nicholas Caprari, attaccante vigorino in quota under, ma con la personalità di un veterano -. Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata, tuttavia ci aspettiamo una rivale agguerrita. Di certo lo saremo anche noi: in settimana abbiamo lavorato bene, con intensità e concentrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigor cerca conferme: "A Sora daremo tutto"

Leggi anche: Consolini spalle al muro: "A Cuneo daremo tutto"

Leggi anche: Ariete Pvp cerca conferme nella trasferta ligure

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Calcio: Vigor Senigallia in cerca di conferme a Sora. Caprari, “Gara tosta, daremo tutto”; VIGOR SENIGALLIA. Caprari: A Sora per riscattare il ko dell'andata; In terra laziale può essere l’occasione giusta per confermare i progressi della squadra di mister Clementi. Vigor, un’altra trasferta insidiosa: si va a Sora senza parecchi pezzi. Ma ormai non è una novità.

Vigor cerca conferme: "A Sora daremo tutto" - Dopo il soddisfacente pareggio di Giulianova, la Vigor cerca conferme a Sora. ilrestodelcarlino.it