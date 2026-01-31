Lelettorale | Bonaccini ' se cambia ripristiniamo preferenze per deputati e senatori'

Bonaccini annuncia che se la legge elettorale cambierà, sarà ripristinato il sistema delle preferenze per scegliere deputati e senatori. Non ha nascosto che questa potrebbe essere una delle richieste principali del centrosinistra in vista di eventuali modifiche alla normativa attuale. La posizione del governatore dell’Emilia-Romagna si inserisce nel dibattito in corso, mentre si attende di capire quali cambiamenti il governo vorrà approvare.

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Se cambia la legge elettorale, ripristiniamo le preferenze per eleggere deputati e senatori". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Napoli all'iniziativa di Energia Popolare con Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L.elettorale: Bonaccini, 'se cambia ripristiniamo preferenze per deputati e senatori' Approfondimenti su L.elettorale Bonaccini Onorevoli stipendi, ecco quanto guadagnano deputati e senatori marchigiani. Sorpresa sul podio Onorevoli stipendi, ecco quanto guadagnano deputati e senatori marchigiani. Chi c'è sul podio Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su L.elettorale Bonaccini Argomenti discussi: Bonaccini sbotta con Borgonovo: Sono stanco della vostra propaganda elettorale sulla sicurezza. Basta. Su La7; Bonaccini sbotta con Borgonovo | Sono stanco della vostra propaganda elettorale sulla sicurezza Basta Su La7. Bonaccini torna su uno dei temi che fu al centro della suo programma elettorale per la corsa alla presidenza della Regione Emilia-Romagna facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.