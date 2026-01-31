Lelettorale | Bonaccini ' se cambia ripristiniamo preferenze per deputati e senatori'

Bonaccini annuncia che se la legge elettorale cambierà, sarà ripristinato il sistema delle preferenze per scegliere deputati e senatori. Non ha nascosto che questa potrebbe essere una delle richieste principali del centrosinistra in vista di eventuali modifiche alla normativa attuale. La posizione del governatore dell’Emilia-Romagna si inserisce nel dibattito in corso, mentre si attende di capire quali cambiamenti il governo vorrà approvare.

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Se cambia la legge elettorale, ripristiniamo le preferenze per eleggere deputati e senatori". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Napoli all'iniziativa di Energia Popolare con Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it

