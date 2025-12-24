Gatti Milan non solo Ricci | i rossoneri pensano ad un altro giocatore da inserire nella trattativa Le ultime

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gatti Milan, i rossoneri potrebbero inserire nella trattativa de Winter per il centrale della Juventus. In corso tutte le valutazioni del caso L’asse di mercato tra Milano e Torino si prepara a infiammarsi nella prossima sessione invernale, con Gatti al centro dei piani rossoneri. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Milan starebbe valutando uno scambio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Ricci alla Juve, Gatti al Milan: gennaio è il mese degli scambi; Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione! Gatti a Milanello, spunta lo scambio che nessuno si aspettava.

gatti milan ricci rossoneriGatti al Milan, Ricci alla Juve: i dettagli del clamoroso scambio - Allegri vuole il difensore della Juventus e Spalletti spinge per Ricci: l'ipotesi di scambio c'è ed è clamorosa, i dettagli ... milanlive.it

gatti milan ricci rossoneriRepubblica: "Ricci alla Juve, Gatti al Milan. Gennaio è il mese degli scambi" - L'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina: "Ricci alla Juve, Gatti al Milan. milannews.it

gatti milan ricci rossoneriMilan–Juve, intreccio di mercato. La Repubblica: "Possibile scambio Gatti–Ricci. I rossoneri prenotano Vlahovic a zero" - Il mercato del Milan potrebbe incrociare quello della Juventus, aprendo uno scenario intrigante tra le due grandi rivali. tuttojuve.com

