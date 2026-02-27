La storia d' amore tra Claudio Santamaria e Francesca Barra | dal primo ballo a Policoro al matrimonio sembra un film Invece

Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno iniziato la loro relazione con un primo incontro a Policoro, dove hanno condiviso un ballo. Dopo alcuni anni insieme, hanno deciso di sposarsi. La coppia ha affrontato diversi momenti della loro vita condividendo pubblicamente alcuni dettagli della loro storia. La loro relazione è stata spesso al centro dell'attenzione dei media.

Certe storie sembrano inventate. Quella tra Claudio Santamaria e Francesca Barra sembra la trama perfetta di un film romantico. Un primo lento da ragazzini su una spiaggia della Basilicata, poi 26 anni di vite separate, una cena a Roma e una notte a parlare vicino al Colosseo che cambia tutto. E invece è successo tutto davvero. Due matrimoni all’attivo, una figlia piccola chiamata Atena, quattro figli in totale da storie precedenti, un dolore enorme attraversato insieme e la capacità di sembrare ancora innamorati come quella notte sul selciato romano. Non recitano. Perché questo non è un film. E guardando Claudio sul palco del Festival di Sanremo 2026, di cui stasera è uno dei co-conduttori, non si può non pensare a questa parte fondamentale della sua vita: la storia con Francesca. 🔗 Leggi su Amica.it

