Idoli cast e trama del film sulla MotoGP con Claudio Santamaria e Ana Mena

In arrivo al cinema il 19 marzo 2026 il film sulla MotoGP con Claudio Santamaria, Matteo Paolillo di Mare Fuori e la cantante spagnola Ana Mena. Nella pellicola firmata dal regista Mat Whitecross, l'attore romano interpreta il ruolo del padre di un ex pilota caduto in disgrazia che aiuterà il figlio a emergere in pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Idoli, cast e trama del film sulla MotoGP con Claudio Santamaria e Ana Mena

Scopri altri approfondimenti

Rock, rap, idoli di TikTok e cantautorato: da dove vengono gli artisti arrivati a sorpresa all’Ariston - facebook.com Vai su Facebook

Eternity, trama e cast del film con Miles Teller, Elizabeth Olsen e Callum Turner in sala - Leggi su Sky TG24 l'articolo Eternity, trama e cast del film con Miles Teller, Elizabeth Olsen e Callum Turner in sala ... Si legge su tg24.sky.it

Eternity: trama, cast e cosa sapere sul nuovo film con Miles Teller - Tutto ciò che c'è da sapere in vista dell'arrivo in sala di Eternity, la nuova rom- Segnala hynerd.it