Olivella debutta a Parigi | la skincare mediterranea nella Haute Couture
Olivella debutta a Parigi con un ruolo sorprendente nella passerella di Rahul Mishra. La skincare mediterranea viene usata per preparare le modelle prima della sfilata “Alchemy”. La linea italiana si fa notare nel backstage della Haute Couture, portando un tocco di Mediterraneo tra le luci e le pieghe della moda parigina.
Olivella protagonista nel backstage della Haute Couture di Rahul Mishra: la skincare mediterranea prepara la pelle delle modelle per la sfilata “Alchemy”. PARIGI – La Haute Couture scopre il potere dell’olio d’oliva. Alla Paris Haute Couture Week, la filosofia della Dieta Mediterranea per la Pelle firmata Olivella entra nel backstage della sfilata PrimaveraEstate 2026 di Rahul Mishra, intitolata “Alchemy”. Il brand italiano di skincare è stato scelto per preparare la pelle delle modelle prima della passerella, portando nel cuore della moda internazionale un rituale di cura che unisce naturalità, equilibrio e rispetto della fisiologia cutanea. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Approfondimenti su Olivella Parigi
La dieta mediterranea diventa skincare: dalla cultura olearia alla cura quotidiana della pelle con Olivella
La dieta mediterranea, nota per i suoi benefici sulla salute e il rispetto delle tradizioni, si trasforma ora in un approccio anche alla cura della pelle.
