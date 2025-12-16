La Villa Reale per Natale resta al buio e si accende la polemica
La Villa Reale di Monza rimane al buio durante il periodo natalizio, suscitando polemiche tra cittadini e amministrazione. Nonostante le luminarie che illuminano le vie del centro storico, il monumento simbolo della città di Teodolinda continua a essere avvolto nell’oscurità a causa di un guasto elettrico protrattosi da oltre dieci giorni.
Monza: acceso l’AlberoLibro alla Villa reale, scultura di Natale che resterà nella biblioteca di Margherita - Una scultura luminosa alta 5 metri coperta di libri: è l’AlberoLibro che quest’anno a Monza illumina il Natale di Villa Reale. ilcittadinomb.it
Folletto rosso. La farnia (Quercus robur) del Parco della Villa Reale di Monza; le fa visita una bambina vivace in un giorno d'inverno. - facebook.com facebook