Caso Mondello l' Italo Belga | Nessuna interdittiva l' attività prosegue normalmente

Nessuna interdittiva nei confronti della Mondello Immobiliare Italo Belga. Lo rende noto la società stessa, attraverso una nota. L’attività proseguirà regolarmente: il provvedimento della Prefettura riconosce “l’occasionalità del pericolo” e rileva “l’assenza di elementi diretti di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

