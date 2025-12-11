Peter Gomez presenta il nuovo numero di Millennium | Vi spieghiamo perché la religione è tornata al centro della politica

Durante la fiera Più Libri Più Liberi, il direttore Peter Gomez ha presentato in anteprima il nuovo numero di Millennium intitolato

Durante la fiera Più Libri Più Liberi il direttore Peter Gomez ha presentato in anteprima il nuovo numero di Millennium ‘ Dio è con noi ‘. In questo numero abbiamo deciso di mettere insieme una galleria di storie, immagini, personaggi e giochi geopolitici in cui la religione svolge un ruolo fondamentale, e spesso fondamentalista. E quello islamico non è, o non è più, l’unico fondamentalismo che si propone di plasmare il mondo. Leggerete di estremisti cristiani (anche in Italia), ebraici, induisti (e della nuova frontiera del radicalismo islamico, l’Africa). Ma Dio, se esiste, che cosa pensa di tutto questo? Ovviamente non possiamo saperlo, ma proviamo a ragionarne con don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it