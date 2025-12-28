L’ex senatrice Gallone alla guida dell’Ispra | è la prima figura politica nella storia dell’Istituto
Un’ex senatrice bergamasca alla guida del più importante ente pubblico di ricerca nazionale per la tutela dell’ambiente, una nomina che segna una discontinuità netta rispetto al passato. Per la prima volta nella sua storia l’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale ( Ispra ) sarà presieduto da una figura con un profilo strettamente politico: il nome di Alessandra Gallone è stato indicato direttamente dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, di cui è consigliera. Succede a Stefano Laporta, avvocato e viceprefetto, in carica dal 2017. “La soddisfazione è tanta – confida l’ex senatrice -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
