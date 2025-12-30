Alessandra Gallone presidente designato dell’Istituto superiore per la Protezione e Ricerca ambientale Ispra

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha comunicato la nomina di Alessandra Gallone come futura presidente dell’Ispra, l’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale. Ex senatore di Forza Italia e consigliere del ministro Gilberto Pichetto Fratin, Gallone assumerà questo incarico in un contesto di attenzione crescente alle tematiche ambientali e di sostenibilità.

Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha indicato come prossima presidente dell'Ispra (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale) Alessandra Gallone, ex senatore di Forza Italia e attuale consigliere del ministro Gilberto Pichetto Fratin. L'Ispra non è un organismo qualsiasi. È il principale riferimento tecnico-scientifico dello Stato italiano su temi cruciali come: inquinamento atmosferico e industriale. rischio idrogeologico. cambiamenti climatici. tutela della biodiversità. gestione delle aree protette. acque, depurazione e qualità ambientale.

Alessandra Gallone è stata designata come nuova presidentessa dell’ISPRA - Alessandra Gallone ha un passato politico in diversi partiti, a partire dall’MSI, Alleanza Nazionale, Fratelli d’Italia e Forza Italia. cacciapassione.com

Ispra: Gallone, eccezionali competenze interne per accompagnare Paese nelle scelte - Presidente designata, 'Dialogo costante con istituzione' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

Un’altra mossa che penalizza la tutela ambientale da parte del Governo Meloni. Hanno nominato alla presidenza dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l’ex senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone. È la prima volta c - facebook.com facebook

#ISPRA. In Commissione Ambiente, e lavori pubblici espresso parere favorevole su proposta nomina dott.ssa Alessandra Gallone a Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale senato.it/show-docleg=1… x.com

