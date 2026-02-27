La scommessa del governo sull’Ia Gigafactory Ue in Italia

Il governo italiano ha avviato una strategia per promuovere l’intelligenza artificiale, inserendo nel quadro normativo una legge dedicata e creando un Osservatorio sull’adozione dell’IA nel settore lavorativo. L’Italia si posiziona tra i primi Paesi europei a regolamentare questa tecnologia, con l’obiettivo di monitorare e guidare lo sviluppo nel contesto nazionale. La nuova normativa rappresenta un passo importante per l’uso dell’IA nel mercato del lavoro.

L’Italia è tra le prime Nazioni ad essersi dotate di una legge nazionale sull’intelligenza artificiale, all’interno della quale è previsto l’Osservatorio sull’adozione dell’IA nel mondo del lavoro. Le parole pronunciate da Giorgia Meloni in un messaggio al convegno su AI e lavoro sono anticamera per capire quanto Roma punti su questo tipo di sviluppo, anche in chiave europea. Per questa ragione l’Italia è candidata a ospitare una delle quattro gigafactory europee sull’Intelligenza artificiale con un consorzio che vede in campo le principali imprese italiane a cominciare da Leonardo e Fincantieri, insieme alla fondazione per l’Intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Formiche.net

