La corsa ai metalli strategici si fa più intensa. Oltre ai classici beni rifugio, ora spuntano anche il platino e il rame. Sono materiali fondamentali per le tecnologie del futuro, come la transizione energetica e l’intelligenza artificiale. Le richieste crescono e le aziende investono per assicurarsi i rifornimenti. La domanda non si ferma, e chi controlla queste risorse può fare la differenza.

Oltre ai soliti beni rifugio corrono i metalli strategici. La spinta, qui, non è solo finanziaria ma anche materiale: transizione e intelligenza artificiale richiedono grandi input. Lo stesso vale per alluminio, litio e palladio. Mentre oro e argento dominano le cronache con i record, sotto la superficie dei listini sta correndo un’onda altrettanto decisiva: i metalli industriali e «strategici». La spinta non è solo finanziaria: è materiale. Transizione energetica e intelligenza artificiale richiedono reti elettriche, data center, componenti e riciclo: quantità crescenti di rame, platino e affini. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La scommessa sul valore del platino, il ruolo cruciale del rame per l’Ia

Approfondimenti su Platinum Rame

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Platinum Rame

Argomenti discussi: Nel primo anno di Trump la scommessa sul bitcoin è persa (-18%). E a stravincere è l’oro (+94%); Il Valore del Gioco premia il fair play in Serie A: 100mila euro al club più corretto; L'eredità delle Paralimpiadi: la scommessa di Milano-Cortina 2026 su sport e territori senza barriere; I grafici crypto sono in calo, ma le scommesse sul prezzo di Bitcoin aumentano su Polymarket.

Nel primo anno di Trump la scommessa sul bitcoin è persa (-18%). E a stravincere è l’oro (+94%)Rispetto al Liberation Day, anche il Vix è tornato nel suo alveo. Nel primo anno di Trump è passato da 15,8 a 20,1, con il picco, come detto, oltre 50 nel giorno dei dazi. Adesso si attesta a 16,5, ... milanofinanza.it

Innovazione tecnologica e memoria storica a confronto: il racconto della nostra giornata a Torino per la XII edizione di Humanifesto. Tra gli spunti di Mario Calabresi sulla “scommessa dell’intelligenza naturale” e la visione di Christian Greco sul valore de - facebook.com facebook