La scommessa sul valore del platino il ruolo cruciale del rame per l’Ia
La corsa ai metalli strategici si fa più intensa. Oltre ai classici beni rifugio, ora spuntano anche il platino e il rame. Sono materiali fondamentali per le tecnologie del futuro, come la transizione energetica e l’intelligenza artificiale. Le richieste crescono e le aziende investono per assicurarsi i rifornimenti. La domanda non si ferma, e chi controlla queste risorse può fare la differenza.
Oltre ai soliti beni rifugio corrono i metalli strategici. La spinta, qui, non è solo finanziaria ma anche materiale: transizione e intelligenza artificiale richiedono grandi input. Lo stesso vale per alluminio, litio e palladio. Mentre oro e argento dominano le cronache con i record, sotto la superficie dei listini sta correndo un’onda altrettanto decisiva: i metalli industriali e «strategici». La spinta non è solo finanziaria: è materiale. Transizione energetica e intelligenza artificiale richiedono reti elettriche, data center, componenti e riciclo: quantità crescenti di rame, platino e affini. 🔗 Leggi su Laverita.info
