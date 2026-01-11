Lenovo-Nvidia fumata bianca sulle gigafactory di Ia

Lenovo e Nvidia hanno annunciato una collaborazione strategica per sviluppare infrastrutture di calcolo dedicate all'intelligenza artificiale. Questa partnership mira a potenziare le capacità di elaborazione e a sostenere l’espansione delle tecnologie AI su larga scala, segnando un passo importante nel settore tecnologico. La notizia rappresenta un’ulteriore evoluzione nelle relazioni tra i produttori di hardware e i leader delle soluzioni di intelligenza artificiale.

Fumata bianca tra i cinesi di Lenovo e Nvidia. Il più grande produttore di personal computer al mondo ha annunciato una partnership con il leader statunitense dei chip, con l’obiettivo di sviluppare e fornire infrastrutture di calcolo per l’ Intelligenza artificiale su larga scala. La collaborazione rientra nel programma AI Cloud Gigafactory, pensato per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale ibrida su piattaforme personali, aziendali e pubbliche. Parliamo di un progetto che mira, secondo i due colossi, a rendere più rapida ed efficiente la distribuzione di carichi di lavoro di nuova generazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Lenovo-Nvidia, fumata bianca sulle gigafactory di Ia Leggi anche: Spalletti Juventus, la fumata bianca è sempre più vicina. Le ultimissime sull’approdo del tecnico toscano in bianconero. Ecco quando potrebbe esserci la fumata bianca Leggi anche: Qira, Lenovo presenta a Las Vegas la super IA che fa da maggiordomo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LOCATION: QC COMMONWEALTH RYZEN 5 PRO — 7,500 THINKPAD A285 12.5 INCH DISPLAY 8GB RAM | 128GB / 256GB SSD I5 10TH GEN — 10,000 LENOVO IDEAPAD S340-14IIL 14 INCH DISPLAY 8GB RAM | 512GB SSD NVIDIA GE - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.