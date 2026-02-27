La rivolta degli ultrà di Putin | Abbiamo fallito

Quattro anni dopo l’attacco all’Ucraina, gli ultrà di Putin esprimono pubblicamente il loro disappunto, dichiarando di aver fallito. La loro protesta si concentra su una crisi interna al Paese, evidenziando un’impressione di insuccesso nelle strategie adottate. La voce degli ultrà si unisce alle altre critiche provenienti da dentro la Russia, segnando un momento di rottura con la narrazione ufficiale.

Quattro anni dopo l’attacco su larga scala all’Ucraina, la bocciatura più clamorosa della strategia di Mosca arriva dall’interno del Paese. Non dagli oppositori messi a tacere, ma da quegli stessi ambienti nazionalisti che avevano sostenuto con convinzione l’invasione. Oggi proprio loro parlano apertamente di disfatta, definendo la sedicente «operazione militare speciale» un fallimento strategico. Di questo aspetto poco noto ha parlato lo youtuber e analista geopolitico russo Anton Sokol, durante il convegno «Quattro anni di lotta per la libertà: il fallimento strategico della Russia e il Risorgimento ucraino», che si è tenuto lo scorso 24 febbraio scorso, nella Sala Zuccari del Senato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Denis Kapustin ucciso? La messincena degli 007 ucraini sul comandante russo anti-Putin: «Abbiamo anche incassato la taglia». E Zelensky promuove il capo dell’intelligenceDenis Kapustin, il comandante del Corpo dei volontari russi (Rvc) che combatte al fianco dell’esercito ucraino, è vivo.

Zelensky: ‘Putin ha fallito’KIEV, 24 FEB – Vladimir Putin “ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi di guerra”: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel...

"Putin ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini. Non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l'Ucraina e faremo tutto il possibile per raggiungere la pace e garantire che ci sia giustizia". Così il presidente ucraino Volodymyr Zel - facebook.com facebook