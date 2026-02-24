Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che Putin ha fallito nel suo obiettivo di indebolire l’Ucraina, in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa. Zelensky ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, l'esercito ucraino abbia resistito e rafforzato la propria posizione. La sua affermazione arriva mentre si intensificano le tensioni nel conflitto, con nuove mosse sul campo di battaglia e un crescente supporto internazionale.

KIEV, 24 FEB – Vladimir Putin “ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi di guerra”: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel quarto anniversario dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Kiev “farà qualunque cosa necessaria” per arrivare a una pace solida e duratura”, ha sottolineato Zelensky. (ANSA) “La Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi militari in Ucraina. Non riuscendo ad avanzare sul campo di battaglia, prende deliberatamente di mira civili e infrastrutture critiche ucraine, comprese quelle energetiche, ospedali, scuole ed edifici residenziali, nel mezzo di un inverno rigido. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Zelensky: "Putin ha fallito,non vinto"Il presidente Zelensky afferma che le azioni di Putin sono fallite perché non sono riuscite a spezzare il morale degli ucraini.

Von der Leyen in Ucraina con Costa: “Pace a condizioni Kiev”. Zelensky: “Putin ha fallito”Ursula von der Leyen e Antonio Costa visitano l’Ucraina per mostrare sostegno.

Zelensky Appears to Wish Death on Putin in Christmas Message

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: I vertici dell'Ue in Ucraina, 'la pace alle condizioni di Kiev'. Zelensky: 'Putin ha fallito'; Ucraina, von der Leyen: La pace alle condizioni di Kiev; Zelensky, ‘Putin ha fallito, non ha raggiunto obiettivi di guerra’; Zelensky: Putin ha fallito, non ha vinto.

8Von der Leyen in Ucraina con Costa: Pace a condizioni Kiev. Zelensky: Putin ha fallitoLa pace alle condizioni dell'Ucraina. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen oggi a Kiev insieme al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in occasione del quarto ... adnkronos.com

Guerra Ucraina, Zelensky: Putin ha fallito gli obiettivi, Trump resti dalla nostra parteLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Zelensky: 'Putin ha fallito gli obiettivi, Trump resti dalla nostra parte' ... tg24.sky.it

Quattro anni fa, gli ucraini si svegliarono molto presto con messaggi e allerte: è iniziata l’invasione russa. Putin pensava di arrivare a Kyiv con i carri armati e spodestare Zelensky in pochi giorni. Anche molti paesi occidentali pensavano che l’Ucraina e i - facebook.com facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “Putin ha scatenato la Terza guerra mondiale” x.com