Questione rifiuti nel Sannio la Provincia di Benevento cita in giudizio la Regione Campania
Tempo di lettura: 3 minuti La Provincia di Benevento ha citato in giudizio la Regione Campania presso il Tribunale di Napoli per il pagamento della perequazione delle spese per i siti di discarica presenti sul territorio provinciale. Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi che ha precisato che la Provincia di Benevento ha richiesto la condanna della Regione al pagamento della somma di Euro 13.722.345,40 oltre Iva ed interessi legali. La citazione in giudizio da parte della Provincia, che è difesa dagli avvocati Alberto Saggiomo e Giuseppe Marsicano, quest’ultimo funzionario dell’Ente responsabile dell’Avvocatura Provinciale, riguarda una vicenda annosa che incide però direttamente sulle tasche dei contribuenti sanniti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
