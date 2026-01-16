Rete Sannio da Gustare l’iniziativa di Confindustria cresce e si trasforma

La Rete “Sannio da Gustare”, promossa da Confindustria, si evolve consolidando la propria struttura. Con Giuseppe Mauro di Cunimap srl come capofila, la rete ottiene la personalità giuridica, segnando un passo importante nella sua crescita e nel rafforzamento delle collaborazioni tra le imprese del territorio. Questo sviluppo favorisce una gestione più efficace e una promozione più strutturata delle eccellenze locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà Giuseppe Mauro, titolare dell’azienda Cunimap srl, il capofila della Rete d’impresa Sannio da Gustare che, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, acquista personalità giuridica con la trasformazione in Rete Soggetto. A deciderlo, le otto aziende aderenti, Caseificio Miscano, Cillo, Cunimap, Euvitis 21, L’Arte dei Sapori, La Vinicola del Titerno, Settemisure, La Violetta, concessionarie del marchio “Sannio da Gustare” di proprietà di Confindustria Benevento riconosciuto alle aziende che producono nel Sannio con materie prime sannite (linea Gold) o italiane (linea Standard). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

