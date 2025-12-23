L’Atletico Ascoli conclude il girone di andata con una vittoria importante in trasferta contro il Teramo, seconda forza del campionato. La squadra di Patron Graziano Giordani ha dimostrato continuità di rendimento nelle ultime settimane, con un bilancio di risultati positivo dopo la sconfitta contro Ostiamare. Questi progressi sono segnali di crescita e determinazione, elementi fondamentali per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Chiusura del girone di andata con il botto in casa Atletico Ascoli. La vittoria nel big-match disputato al ‘Bonolis’ di Teramo contro la seconda forza del campionato, ha confermato i progressi della compagine del Patron Graziano Giordani che nelle ultime dodici giornate dopo la sconfitta contro la capolista Ostiamare hanno ottenuto otto vittorie, tre areggi e l’inopinato ko a Macerata. Un cammino che se non fosse per lo straordinario stato di forma delle dirette concorrenti, avrebbe già portato i bianconeri nella zona playoff. E invece l’Atletico Ascoli è ancora lì al sesto posto ma ad un solo punto dal Notaresco, bloccato in casa dall’Ancona e che occupa l’ultimo posto utile per disputare i pur inutili spareggi promozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, chiusura col botto

Leggi anche: Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano chiusura col botto

Leggi anche: Atletico Ascoli, col Fossombrone solo un sorriso

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Atletico Ascoli, chiusura col botto; Colpo grosso dell’Atletico Ascoli che vince sul terreno dell’imbattuto Teramo: 2-1; Trodica chiude l’anno col botto.

Atletico Ascoli, chiusura col botto - Chiusura del girone di andata con il botto in casa Atletico Ascoli. msn.com

Atletico Ascoli,. Vechiarello: : "Altra gara tosta" - Si continua a lavorare in casa Atletico Ascoli in vista della sfida di domenica alle ore 15 allo stadio ‘V. ilrestodelcarlino.it

Teramo-Atletico Ascoli 1-2, Seccardini: “Biancorossi fortissimi, bravi anche noi senza tifo e città al nostro fianco” - facebook.com facebook

Teramo beffato dall'Atletico Ascoli x.com