Calcio Eccellenza | Fratres Perignano chiusura col botto

Il Fratres Perignano conclude l’anno in crescita, grazie alla vittoria per 2-0 contro la Larcianese allo Stadio Comunale “Matteoli”. Con questa prestazione, la squadra si posiziona al sesto posto in classifica con 23 punti, confermandosi come la migliore formazione pisana in Eccellenza alla fine del 2025. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso della squadra, che guarda al futuro con fiducia.

Pisa 22 dicembre 2025 – In Eccellenza il Fratres Perignano batte 2 – 0 la Larcianese allo Stadio Comunale “Matteoli” e con il suo sesto posto a quota ventitre punti è la migliore pisana della categoria a chiusura di questo 2025. Sei vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte per la squadra di mister fanani. Ventitre punti condivisi con il Castelnuovo Garfagnana e con la Real Cerretese. Questo il tabellino della sfida decisa nella ripresa dalle reti dei due attaccanti Giordani e Garunja. Fratres Perignano: Rizzato, Genovali, El Ouardi, Remorini, Kapidani, Vittorini, Meucci, Passerotti, Mearini, Remedi L. 🔗 Leggi su Lanazione.it

