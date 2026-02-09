Durante la finale del Super Bowl, Cadillac ha presentato ufficialmente la sua nuova squadra di Formula 1. Si tratta dell’11ª formazione del Mondiale, che userà motori Ferrari. L’annuncio ha sorpreso gli appassionati, che ora aspettano di vedere le prime gare con questa novità. La casa americana torna nel grande circus, puntando a conquistare il pubblico anche in Europa.

È successo durante il Super Bowl, davanti allo sguardo di 127,7 milioni di americani incollati ai teleschermi: un (costoso) flash di 30 secondi e la Cadillac ha mostrato al mondo i colori della sua prima monoposto di Formula 1. La finale del campionato Nfl tra New England Patriots e Seattle Seahawks è stata al solito l'evento televisivo più visto dell’anno negli Stati Uniti. Per il team statunitense, che debutterà nel Mondiale 2026, significava piantare la propria bandiera davanti al pubblico più ampio possibile. "Il Super Bowl è uno dei rari momenti in cui sport e narrazione si fondono" aveva spiegato Dan Towriss, Ceo di Cadillac F1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cadillac F1 si svela al Super Bowl: l'America torna in Formula 1 con Ferrari

Oggi su Sky e NOW viene presentata la nuova Ferrari SF-26, la monoposto che accompagnerà Leclerc e Hamilton nella prossima stagione di Formula 1.

La Super Bowl ha attirato oltre un miliardo di dollari di introiti e ha fatto fermare l’intera America.

