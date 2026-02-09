Cadillac F1 | svelata la livrea audace per il debutto 2026 un mix di design USA e tecnologia europea

La scuderia Cadillac ha mostrato la livrea della monoposto che correrà nel 2026 in Formula 1. La vettura si presenta con un design deciso, con colori bianco e nero e un motivo a chevron che richiama il marchio. La casa americana punta a farsi notare fin dal debutto, unendo stile USA e tecnologia europea.

La scuderia Cadillac ha svelato la livrea della monoposto che debutterà nel campionato mondiale di Formula 1 del 2026, puntando su un design audace e distintivo che combina bianco e nero con un motivo a chevron ispirato al marchio. L’annuncio, arrivato dopo una massiccia campagna mediatica culminata con la presenza del team al Super Bowl, segna l’ingresso ufficiale di Cadillac nel mondo della Formula 1. Il progetto, frutto della collaborazione tra Cadillac, TWG Motorsports e General Motors, mira a radicarsi profondamente nello sport, non solo attraverso la performance in pista, ma anche con una forte presenza comunicativa e un’attenzione al design che rifletta l’identità storica del brand.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cadillac F1 Livrea asimmetrica: la mossa a sorpresa di Cadillac per il debutto in Formula 1 Cadillac sorprende tutti con una livrea asimmetrica per il suo debutto in Formula 1. Cadillac debutta in Bahrain con la nuova livrea durante il filming La Cadillac si presenta in Bahrain, a Sakhir, per i primi test pre-stagionali 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Cadillac F1 Car Revealed | 2026 Special Testing Livery & Team Updates Ultime notizie su Cadillac F1 Argomenti discussi: 'La missione inizia ora', il VIDEO con cui Cadillac ha presentato la livrea per la F1 2026; Svelata la livrea di Will Power, un assaggio della Cadillac F1?; F1 | Cadillac, svelata la livrea della monoposto 2026; Dal SuperBowl alla Formula 1: svelata la monoposto della Cadillac. F1 | Cadillac, svelata la livrea della monoposto 2026La Cadillac, nel corso di uno spot televisivo durante il Super Bowl che si è tenuto nella notte, ha presentato i colori con i quali scenderà in pista nel corso della stagione 2026 che ne segna il debu ... f1grandprix.motorionline.com Il Cadillac F1 Team svela la livrea della sua prima monopostoIl Cadillac F1 Team ha svelato oggi la livrea della sua prima monoposto, segnando una tappa fondamentale nel percorso della ... motorinolimits.com La nuova livrea Cadillac per la stagione F1 2026 è stata svelata durante lo spot del Super Bowl, ma subito è iniziata una battaglia legale: il regista Michael Bay accusa il team di aver usato le sue idee senza pagarlo, e ha presentato una causa da 1,5 milioni di facebook Cadillac: svelata la livrea 2026 con un doppio show al Super Bowl e a Times Square #F12026 #Cadillac #Formula1 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.