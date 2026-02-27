La piccola Londra de noantri 

Nel quartiere Flaminio si trova un vialetto pedonale privato di circa 200 metri, noto come via Bernardo Celentano. Lungo questa strada si affacciano numerose villette in stile old England, caratterizzate da facciate colorate e ingressi con scale in pietra. La strada rappresenta un angolo particolare della zona, con un’atmosfera che richiama ambientazioni britanniche.

Nel quartiere Flaminio c'è un vialetto pedonale privato – via Bernardo Celentano – lungo circa 200 metri, dove si affiancano tante villette in stile old England con facciate variopinte e caratterizzate da ingressi con scale in pietra.

